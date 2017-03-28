FETÖ’cü 8 polise 6’şar yıl, 3’er ay hapis

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan 8 polis, yargılandıkları mahkemece 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6’şar yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 8 aydır tutuklu bulunan polisler Erol Kaya, Ercan Karaisa, Dursun Şahin, Erdal Aktaş, Davut Ekiz ve Ekrem Erol mahkemede hazır bulunurken, tutuklu diğer sanıklar Abdulkadir Çokgez ve Eray Bekdil Bandırma Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmada hazır bulundu. Örgütün kriptolu iletişim programı 'ByLock'u kullanmadıkları belirten sanıklar, uzun tutukluluk süreleri nedeniyle tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti yargılama sonunda tutuklu polislere 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verdi. Karar sonrası tutuklu polislerin yakınları gözyaşı döktü.

DHA