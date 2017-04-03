FETÖ'den 54 kişi tutuklandı

İZMİR merkezli 28 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) eğitim kadrosuna yönelik yapılan operasyonda yakalanan 88 şüpheliden 54'ü tutuklandı, 34'ü adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcılığı tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İzmir merkezli 28 ilde, geçen hafta eş zamanlı operasyon yaptı. Eğitim alanında faaliyet gösteren örgüt üyelerine yönelik operasyon kapsamında 155 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunurken, bunlardan 88'i gözaltına alınabildi. Diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürerken, gözaltına alınanların, Sema Özel Eğitim Kurumları ve Yayıncılık A.Ş ile Şelale Özel Eğitim Kurumları ve Yayıncılık A.Ş. adı altında kurulan ve faaliyet gösteren, FETÖ/PDY yapılanmasına ait öğretim kurumlarında, örgüt adına illegal faaliyet gösteren öğretmen, bilişim uzmanı, muhasebeci oldukları belirtildi. Poliste ifadeleri alınan ve işlemleri tamamlanan şüpheliler, gruplar halinde farklı günlerde adliyeye sevkedildi. Şüphelilerden 54'ü tutuklanırken, 34'ü adli kontrol koşulu ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

DHA