FETÖ'den 6'şar yıl 3 'er ay hapis cezası alan sanıklar tahliye oldu

KAYSERİ'de FETÖ soruşturması kapsamında örgütün kriptolu programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle silahlı terör örgütü üyeliğinden tutuklu yargılanan 6 sanık, 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına mahkum oldu. Sanıklar cezaevinde kaldıkları süre gözönünde bulundurularak tahliye edildi.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanıklar Muhammed Doğan, Fatih Bilgiç, Mehmet Yazgan, Muhiddin Güngör, Mustafa Akbulut ve Murat Özsoy hazır bulundu. Terör örgütünün kriptolu programı olan ByLock'u kullanmadıklarını iddia eden sanıklar tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti yargılama sonunda tutuklu 6 sanığı, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme heyeti, sanıkların cezaevinde kaldıkları süre ve ceza miktarını göz önünde bulundurarak temyiz sürecinde tahliyesine karar verdi.

DHA