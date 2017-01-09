FETÖ'den açığa alınınca intihar eden polis toprağa verildi

Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ(Mersin), (DHA)İSTANBUL'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınınca beylik tabancası ile intihar eden polis memuru 35 yaşındaki Sadullah Kara, Mersin'de toprağa verildi.

7 yıllık polis memur olan evli Sadullah Kara, geçen cumartesi akşamı Kartal Adliyesi'nde görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı. Tebligatı alan Kara, kısa süre sonra beylik tabancası ile başına bir el ateş ederek intihar etti. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli olan Kara'nın cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Mersin'in Erdemli İlçesi'ne getirildi. Kara'nın cenazesi Alata Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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