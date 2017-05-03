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Karabük Haberi: FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü tutuklandı

01:113 Mayıs 2017
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FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü tutuklandı
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü tutuklandı

AYDIN'ın Germencik İlçesi'nde, FETÖ/PDY soruşturmasında aranan 3'üncü sınıf eski emniyet müdürü Bahri Durabay, polisin yaptığı kimlik denetiminde yakalanıp tutuklandı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Karabük Ağır Ceza Mahkemesi tarafından arandığı tespit edilen Bahri Durabay, bugün akşam saatlerinde Ortaklar Mahallesi'nde, polisin yol denetiminde yakalandı. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'nde 3'üncü sınıf emniyet müdürü olarak görev yaparken çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle açığa alındığı belirtilen Durabay, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Germencik Adliyesi'nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) ile ifade verdikten sonra tutuklandı. 

DHA

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