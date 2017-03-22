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Osmaniye Haberi: FETÖ'den aranan kadın, cezaevindeki eşini ziyarete gidince yakalandı

FETÖ'den aranan kadın, cezaevindeki eşini ziyarete gidince yakalandı
14:1822 Mart 2017
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FETÖ'den aranan kadın, cezaevindeki eşini ziyarete gidince yakalandı
FETÖ'den aranan kadın, cezaevindeki eşini ziyarete gidince yakalandı

OSMANİYE'de, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan 26 yaşındaki L.K. adlı kadın, tutuklu eşini ziyaret etmek için geldiği cezaevinde gözaltına alındı.
Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda FETÖ/PDY suçundan tutuklu 25 yaşındaki M.F.K.'nın ziyaretine gelen eşi L.K.'nın yapılan kimlik sorgusunda Hatay 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan arandığı belirlendi.
Gözaltına alınan L.K., Osmaniye Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Burada ifadesi alınan L.K., Hatay'a gönderildi.

DHA

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