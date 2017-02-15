Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kayseri Haberi: FETÖ'den gözaltına alınan 13 akademisyen tutuklandı

FETÖ'den gözaltına alınan 13 akademisyen tutuklandı
08:4615 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
FETÖ'den gözaltına alınan 13 akademisyen tutuklandı
FETÖ'den gözaltına alınan 13 akademisyen tutuklandı

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyelerinin haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan 15 akademisyenden 13'ü tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca (Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu) FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'ByLock' kullandıkları tespit edilen akademisyenler; Mehmet Nezir İ., Osman K., Ensar A., Özhan C., Mahmut G., Bekir Ö., İbrahim Halil T., Abdülsamet A., Hayati D., Duran A., Vahit B., Tuğba G. ve Ayşe S. tutuklandı. Adem E. ile Sibel A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
3 ASKER VE 1 POLİS TUTUKLANDI
Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığında kısa dönem er olarak askerlik görevini yapan ve 'ByLock' kullanıcısı oldukları tespit edilen Mehmet Ali E., Cemil G. ve Nezmi K. ile meslekten ihraç edilen polis Gökhan K. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

DHA

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar