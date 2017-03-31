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Kayseri Haberi: FETÖ’den gözaltına alınan 15 kişi adliyeye gönderildi

FETÖ’den gözaltına alınan 15 kişi adliyeye gönderildi
10:0331 Mart 2017
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FETÖ’den gözaltına alınan 15 kişi adliyeye gönderildi
FETÖ’den gözaltına alınan 15 kişi adliyeye gönderildi

KAYSERİ’de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan çeşitli kurumlarda görevli 15 kişi, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevkedildi.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock programı kullandıkları iddiası ile gözaltına alınan Vergi Dairesi Başkanlığı’nda görevli M.İ. ve F.K, İl Defterdarlığı’nda görevli S.K., Sosyal Güvenlik Kurumu’nda görevli S.F.S. ve M.G.U, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde görevli F.K. ve M.C, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde görevli O.K. ve H.A, KOSGEB’de görevli E.M.B, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü’nde görevli M.B.Y, Abdullah Gül Üniversitesi’nde görevli S.S. ve S.E, DSİ 12. Bölge Müdürlüğü’nde görevli S.A. ile Adana İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Üsteğmen B.E, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevkedildi.

 

DHA

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