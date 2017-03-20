FETÖ’den gözaltına alınan 22 polis memuru adliyeye gönderildi (2)

19 POLİS TUTUKLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamda Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevliyken KHK ile meslekten ihraç edilen ve örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıldığı belirlenen Ziya Ç, Ali Ç, Mehmet Ali B, Aslan D, Beyazıt K, Ahmet Y, Ali T, Adem U, Hasan Dede T, Behçet Y, Mehmet Ç, Köksal T, Metin A, Naim Y, Abdurrahman K, Naci A, Köksal T, Yasin A. ve İsa Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ali B, Yusuf Ş. ve M. Hamit A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunamayan ve firari olan komiser yardımcıları Mustafa Ö., Uğur Ö. ve Mustafa K.'nın ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

DHA