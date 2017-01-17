FETÖ'den gözaltına alınan 3 akademisyenler adliyede

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde görev yapan ve FETÖ/PDY üyelerinin kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 akademisyen adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri 3 gün önce FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda daha önce FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve adli makamlarca serbest bırakıldıktan sonra anlık kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları ortaya çıktığı iddia edilen İlahiyat Fakültesi'nde Yrd.Doç. Yakup K., daha önce açığa alınan ve görevine iade edilen Hukuk Fakültesi'nden Yrd.Doç. Ali E. ve Tıp Fakültesi'nden Uzm.Dr. Coşkun K. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nde 3 gün boyunca sorgulanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

DHA