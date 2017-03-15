FETÖ'den gözaltına alınan 3'ü profesör 30 şüpheli adliyede (2)

17'Sİ TUTUKLANDI

Eskişehir merkezli 5 ilde Anadolu Üniversitesi'nde halen görevde olan, daha önce açığa alınan ve ihraç olan kişilere yönelik düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen aralarında 3 profesörün bulunduğu 30 kişiden 6'sı savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği 24 kişiden 17'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kaldı. Tutuklanan 17 kişi Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

DHA