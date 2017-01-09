FETÖ'den gözaltına alınan Denizlili işadamı serbest

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Denizlili işadamı tekstilci Zafer Katrancı, savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.

Denizli'de işadamı tekstilci Zafer Katrancı, geçen perşembe günü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında başlattığı operasyon kapsamında gözaltına alındı. Polisler eşliğinde havayoluyla İstanbul'a götürülen Katrancı, bu sabah adliyeye sevk edildi. Savcıya ifade veren Katrancı, nöbetçi sulh ceza hekimliğine sevkine gerek duyulmadan serbest bırakıldı.

İlk uçakla Denizli'ye döneceğini belirten Katrancı, "Türkiye'yi ve Denizli'yi çok seviyorum. Sanayiciliğe aşığım, ülkemiz için üretmeye ve istihdam yaratmaya, ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğim. Ozan Şirketler Grubu olarak 40 yılı aşkın süredir, yasa dışı hiçbir faaliyetimiz olmadı. Bundan sonra da olmayacaktır. Türkiye sevdalısı bir kişi olarak ülkemizin kalkınması konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye kararlılıkla devam edeceğim" dedi.

DHA