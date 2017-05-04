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Uşak Haberi: FETÖ'den ihraç edilen 11 öğretmen adliyede

FETÖ'den ihraç edilen 11 öğretmen adliyede

11:574 Mayıs 2017
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FETÖ'den ihraç edilen 11 öğretmen adliyede
FETÖ'den ihraç edilen 11 öğretmen adliyede

UŞAK'ta, FETÖ/PDY'nin mahrem yapısına yönelik 6 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 öğretmen adliyeye sevk edildi.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, daha önce kanun hükmünde kararnameyle görevinden ihraç edilen 11 öğretmen, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından geçen 29 Mart'ta gözaltına alındı. FETÖ/PDY'nin mahrem yapısına yönelik olarak gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 11 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

 

DHA

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