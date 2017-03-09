FETÖ'den tutuklanan babasını görmeye gitti, gözaltına alındı

SAMSUN'da FETÖ/PDY'den tutuklu polis babasını cezaevinde ziyarete giden 28 yaşındaki Elif K., içeri cep telefonu parçası sokmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından il genelinde yürütülen FETÖ/PDY operasyonunda tutuklanan ve Samsun F Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulan polis babasını görmeye giden Elif K.'nın üst aramasında iddiaya göre içeri sokmak istediği cep telefonu parçası bulundu. Durumun polise bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Elif K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Elif K., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

DHA