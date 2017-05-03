FETÖ'den tutuklanan Tuğgeneral Mustafa Doğru'ya, PKK'nın karakol saldırısında görev ihmalden dava

GİRESUN Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya, geçen yıl FETÖ suçlamasıyla tutuklanan Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Doğru hakkında, Çaldağ Karakolu'na PKK'lılarca yapılan saldırı sonrasında gerekli desteği vermediği ve takviye kuvvetini de zamanında göndermeyerek görevini ihmal ettiği iddiasıyla kamu davası açtığını açıkladı.

Giresun Gazeteciler Derneği'ni ziyaret eden ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya, Espiye ilçesinde geçen yıl terör örgütü PKK'nın Karadeniz yapılanmasına yönelik operasyonlarda bir sığınak bulunduğunu ve 1 teröristin de yakalandığını hatırlattı. Sığınakta Fethullah Gülen'e ait kitapların ele geçirildiğini anlatan Kaya, teröristin yer göstermesiyle başka sığınakların da tespit edildiğini belirterek, “Sığınaktan Fethullah Gülen'in kitapları çıkınca terör örgütü mensubuna, ‘Sizin bu adamın kitaplarıyla ne işiniz var' diye sordum. ‘Biz her şeyi okuruz' diye cevapladı. ‘Orada İncil yok, Zebur yok, Kuran'ı Kerim yok. Her şeyi okuyorsunuz da terör örgütü elebaşıyla bağlantısını kuramadım' dedim, aynı cevabı aldım” ifadelerini kullandı ve PKK ve FETÖ yapılanmalarının birbirleri ile ilgileri olduğunu söyledi.

‘BAĞLANTILARA İLİŞKİN ÖNEMLİ DELİLLER ELDE EDECEĞİZ'

Giresun'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir trafik baş komiserinin evinde yapılan aramalarda da PKK terör örgütünün propagandasına ilişkin malzemeler ele geçtiğini anlatan Başsavcı Kaya, “Baş komiserin evinde yapılan aramada elde edilen flaş bellek ve hafıza kartından PKK terör örgütünün propagandasına ilişkin görüntüler çıktı. Mesleki amaçla siz bunu evinize götürüp şahsi eşyanıza yüklemezsiniz. Zaten bu kişi de trafik polisi. İlginç tespitler olacak. Haklarında işlem yapılan bir kısım şüpheli ile ilgili el koyduğumuz materyallerin incelemesini bitiremedik. Bu incelemelerde terör örgütlerinin birbirleri ile olan bağlantılarına ilişkin önemli deliller elde edeceğimizi düşünüyoruz. Böyle bir delil de elde ettik” dedi.

‘TUĞGENERAL MUSTAFA DOĞRU HAKKINDA KAMU DAVASI AÇTIM'

Geçen yıl 6 Mayıs'ta Çaldağ Jandarma Karakolu'na düzenlenen saldırıyla ilgili bir gelişme olup olmadığı yönündeki soruyu da yanıtlayan Başsavcı Ozan Kaya, geçen yıl FETÖ suçlamasıyla tutuklanan Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Doğru hakkında kamu davası açtığını belirterek şunları söyledi:

“Delilleri tespit ettiğimiz bir husus var. Çaldağ Jandarma Karakolu'na yapılan saldırı sırasında gerekli desteği vermediği ve takviye kuvveti de zamanında göndermeyerek görevini ihmal ettiği suçlamasıyla eski Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Doğru hakkında kamu davası açtım. Mustafa Doğru ile ilgili olarak Fethullahçı Terör Örgütü üyesi olduğuna dair de bir şüphe var. Bu yönüyle soruşturma devam ediyor. Dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi ve yargılanması da orada yapılacak.”

'VATANDAŞ DESTEĞİ GEREKLİ'

Kaya, FETÖ ile mücadelede tam bir halk desteği alınabilmesi için örgütün vatandaşa çok iyi anlatılması gerektiğini, bu anlamda da vatandaşın desteğine ihtiyaçları olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

“Bu insanlar alnı secde gören insanlar değil. Bunlar din adı altında bizim Anayasal düzenimizi yıkmaya kararlı ve dış güçlerin oluşturduğu bir yapılanma. Kesinlikle dini bir cemaat veya hareket değil. Bunu çok sağlıklı şekilde anlatabilmemiz lazım. Onun için bizlere ve sizlere çok ciddi işler düşüyor. Sadece emniyet, savcılığın, valiliğinin, jandarmanın çalışmasıyla bu iş olmayacak. Devletin tüm kurumlarının bu işe çok ciddi eğilmesi gerekiyor ve yeni bir nesil yetiştireceğiz. Yeni nesil eğitimini sözde cemaatlerin dershanelerinden değil bizim okullarımızdan alacak. 15 Temmuz süreci bizi kendimize getirmeliydi, inşallah da getirecektir. Bize dedikodu lazım değil. Bize bu işi bir vatan borcu olarak bilen, millete, devlete hizmet olarak bilen, bildiğini samimi bir biçimde evraka dökecek, gelip bize ifade verecek vatandaş lazım. Vatandaş kahvede konuşuyor, camide konuşuyor ama gelip bizim karşımızda maalesef konuşmaktan çekiniyor. Bugün vatandaşın taşıdığı endişeleri biz de taşıyoruz. Bu devletin, bu milletin sağlıklı bir şekilde hedeflediğimiz noktalara gidebilmesi için hepimizin kellesinin koltuğunda olması lazım. Vatandaş olarak bu risklere katlanmak gerekiyor. Biz onun için vatandaştan destek bekliyoruz. Bu mahrem yapıları, kendisini saklamış gizlenen örgüt mensuplarının bulunabilmesi için de vatandaş desteği gerekli.”

ÇALDAĞ'DA KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ ÇALIŞKAN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Giresun'un Çaldağ Köyü Jandarma Karakoluna geçen yıl Mayıs ayında düzenlenen silahlı saldırıda 46 yaşındaki 2 çocuk babası Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Zafer Çalışkan ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetmişti.

DHA