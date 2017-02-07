FETÖ'den tutuklu 2 öğretmen, 1 polise beraat

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yargılanan 2 öğretmen ve 1 polis, beraat etti.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava da tutuklu öğretmenler 38 yaşındaki K.Y. ve polis memuru 36 yaşındaki M.Y. ile avukatları hazır bulundu. 'Silahlı Terör Örgütü Üyesi' suçlamaları kabul etmeyen sanıkların 'ByLock' kullanıcısı olmadıkları ifade edildi. Tutuklu sanıklardan K.Y., savunmasında, "Devletine milletine bağlı bir öğretmenim. Bank Asya'da hesabımın bulunma nedeni, faizsiz bankacılık hizmetinin verilmesi ve kart aidatı olmamasıdır. Kanun hükmünde kararname ile kapatılan Aktif Eğitim Sen'e üye olmam ise özlük haklarımı savunacaklarına inanmamdan kaynaklanmaktadır" dedi. Mahkeme heyeti karar sonunda 4.5 aydan bu yana tutuklu bulunan 3 sanığın beraat ve tahliyelerine karar verdi.

DHA