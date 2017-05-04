FETÖ’den tutuklu eski rektörden emekli ikramiyesi isteği

ISPARTA'da geçen yıl mart ayında başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) eski Rektörü Hasan İbicioğlu, emekli olmalarına rağmen ikramiyelerini alamadıklarını, paranın bankada beklediğini belirterek, mahkeme heyetinden yardımcı olmalarını istedi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen yıl mart ayında başlatılan FETÖ/PDY operasyonunun ardından haklarında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'hukuka aykırı kişisel verileri kaydetme', 'şantaj', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'resmi belgede sahtecilik', 'zimmet', 'icbar suretiyle irtikap', 'görevi kötüye kullanma', '6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçlamalarıyla dava açılan 49'u tutuklu, 74'ü tutuksuz, Fetullah Gülen ile birlikte 6'sı firari toplam 129 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İSTİHBARAT RAPORLARI OKUNDU

Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Akşehir T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndaki Isparta eski Valisi Memduh Oğuz ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Müşteki ve tanıkların da dinlendiği duruşmada tüm sanıklarla ilgili TEM ve KOM'dan gelen istihbarat raporları okundu.

‘PARA VERMEYENİN ÇAYI İÇİLMEZ'

Tutuklu işadamı Ali İhsan Altınok duruşmadaki ifadesinde, bu yapıya kendisini FETÖ'nün Isparta mütevelli heyeti arasında gösterilen Bedri Ayhan'ın çekmek istediğini öne sürdü. Ayhan'ın işyerine gelerek cemaate para topladıklarını söyleyip kendisinden para istediğini iddia eden Altınok, “Ben vermeyeceğimi söylediğimde bir kez daha ısrar etti. Kendisi daha sonra ‘para vermeyenin çayı içilmez' diyerek çayımı içmedi. Sonra ayrıldı. 2009'da ITSO seçimlerinde Bedri Ayhan meclis başkanı oldu. Meclis toplantısında bizi yemeğe davet etti. Biz de meclis üyeleri olarak gittik. Benim bu yapıyla ilgim bu şekilde” dedi. Bedri Ayhan'ın bu yapının başı olduğunu herkesin bildiğini iddia eden Altınok, Ayhan'ın kendisini bu yapının içine çekmeye çalıştığını savundu.

Duruşma salonunda hazır bulunan tutuklu Bedri Ayhan ise suçlamalara ilişkin cevabını yazılı olarak vereceğini açıkladı.

ESKİ REKTÖRDEN İKRAMİYE İSTEĞİ

SDÜ eski rektörü tutuklu Hasan İbicioğlu da duruşmada söz alarak, emekli olmalarına rağmen ikramiyelerini alamadıklarını, paranın bankada beklediğini söyledi. Mahkeme heyetinden yardımcı olmalarını isteyen İbicioğlu'na, Mahkeme Başkanı Hacı Murat Yazıcı taleplerini yazılı olarak sunmasını söyledi.

Duruşma yarına ertelendi.

DHA