FETÖ'den tutuklu Garnizon Komutanı, hakim karşısında

SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan eski Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken'in yargılanmasına 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bugünkü duruşmada, FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanan Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge eski Komutanı Kıdemli Albay Murat Özer'i de tanık olarak dinledi. Özer, "Mehmet Şükrü Eken, beni askeri hattan arayıp 'emir geldi mi' diye sordu. Ben de Sahil Güvenlik Komutanlığından bir emir gelmişti onu sorduğunu zannederek 'geldi' dedim" diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaklaşık 9 ay önce polisin başlattığı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve makamında yapılan aramada ele geçen delillere el konuldu. Polisteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Tuğgeneral Eken, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzenin yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye', 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek' ve 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek' suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken'in yargılanmasına bugün devam edildi.

EMİR ALMADIM

Mahkeme heyeti FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına yaptığı operasyonda tutuklanan Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge eski Komutanı Kıdemli Albay Murat Özer'i de tanık olarak dinledi. Özer, "Olay tarihinde Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda kıdemle albay rütbesiyle görev yapıyordum. Olay günü Mehmet Şükrü Eken ile bir araya gelmedik. Gece 01.30 sıralarında askeri hattan beni arayıp 'emir geldi mi' diye sordu. Bana Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 01.15'te bir emir gelmişti, onu sorduğunu zannederek 'geldi' deyip telefonu kapattım. Mehmet Şükrü Eken'den herhangi bir emir veya talimat almadım" dedi.

AVUKATI TAHLİYE İSTEDİ

Tanık ifadesinin ardından söz alan Mehmet şükrü Eken'in avukatı, "Müvekkilimde ByLock kaydı tespit edilemedi. Bank Asya'da da hesabının olmadığı tespit edildi. Dosyada, şüphe dışında, varsayımın dışında müvekkilimin tutuklanmasını gerektirecek tek bir delil yoktur. Askeri kurallara göre görevlendirilmelerde, görevlendirilecek askerin onayı sorulmaz. Kanuna uygunsa yerine getirir. Müvekkilim sıkıyönetim komutanı olduğu yönünde gelen emri yerine getirmemiştir. Sadece birliğinin emniyetini sağlamıştır. Birlik dışına asker ya da silah çıkartmamıştır. Birliğe de sivillerin girmesine izin vermemiştir. Müvekkilim darbeciler tarafından görevden alınmak istenen Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanı Korgeneral Mehmet Daysal ile de 2 kez telefonda görüşmüştür. 15 Temmuz 2016 gecesi müvekkilimin tavrının belirlenmesi için tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum. Ayrıca müvekkilim askeri teamüller gereği sivil telefonlara bakmamıştır. Müvekkilimin kaçma şüpheli yoktur. Tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti tanık ifadesi ile sanık avukatının savunmasının ardından Korgeneral Mehmet Daysal ile Hava Er Eğitim Komutanı Tuğgeneral Celal Başoğlu'nun tanık olarak ifadelerinin alınmasına, tutuklu sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti gözönünde bulundurularak tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

DHA