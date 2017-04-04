FETÖ'den yargılanan emniyet amiri: Jet Fadıl tahliye edildi, ben 8 aydır tutukluyum

BURDUR'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan emniyet amiri Ahmet Ercan Aktürk, "Vatanına milletine hizmet etmiş bir insana bunu yapıyorsunuz. Hiçbir dönemde terör örgütüyle ilişkim olmadı. 2400 yılla yargılanan Jet Fadıl tahliye edildi ama ben 8 aydır tutukluyum" dedi.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde Mehmet Ali Yüce başkanlığında görülen FETÖ/PDY duruşmaları kapsamında 'Terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklu, görevden alınmış üçüncü sınıf emniyet müdürü İbrahim Alkan, emniyet amirleri Ahmet Ercan Aktürk, Ramazan Turgut ve polis memurları Hüseyin Elmacı ile Ahmet Karaca'nın yargılanmasına devam edildi.

"ONUR KIRICI BİR SUÇLAMA"

Emniyet amiri Ramazan Turgut, hiçbir terör örgütüne üye olmadığını ve terör örgütlerini lanetlediğini belirtti. Ramazan Turgut, "Terör örgütlerinin Allah belasını versin. FETÖ'yü lanetliyorum" dedi. Bank Asya'ya faizsiz olduğu için para yatırdığını söyleyen Turgut, görev yaptığı ilçede dershane olmadığı için en yakın ilçede bulunan ve FETÖ'ye ait olduğunu bildiği dershaneye çocuğunu gönderdiğini belirterek, "Oğlumu iyi bir eğitim alması için gönderdim. Ya dershaneye gönderecektim iyi bir eğitim alacaktı ya da göndermeyecektim cahil kalacaktı" diye konuştu.

'Terör örgütü üyeliği'nden yargılanmasının küçük düşürücü ve onur kırıcı bir suçlama olduğunu kaydeden Ramazan Turgut, "Hayatım boyunca suçlularla mücadele ettim. Sonrasında da buradayım" dedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜYLE İLİŞKİM OLMADI"

Emniyet amiri Ahmet Ercan Aktürk, FETÖ üyelerinin haberleşme programı 'ByLock' kullanmadığını savunurken "Bana 'teröristsin' diyorlar. Bu çok ağır bir itham. Somut bir delil yok ama beni itham ediyorsunuz. Siz benim özgürlüğümü alıyorsunuz. Vatanına milletine hizmet etmiş bir insana bunu yapıyorsunuz. Hiçbir dönemde terör örgütüyle ilişkim olmadı. 2400 yılla yargılanan Jet Fadıl tahliye edildi ama ben 8 aydır tutukluyum. 'ByLock' kullandığım iddia ediliyor. Bu tespiti hangi kurum, hangi ağır ceza mahkemesi kararına istinaden yapmıştır" diye konuştu.

"VATAN VE MİLLET SEVDALISI OLARAK ÇALIŞTIM"

Antalya Cezaevi'nde kalan ve SEGBİS yoluyla ifade veren polis memuru Ahmet Karaca, 'ByLock' kullanmadığını savunurken bunu ne zaman, nerede, nasıl kullandığının tespit edilmesini istedi. Ahmet Karaca, "MİT, ByLock'la ilgili 18 milyon içeriği emniyete bildirmiş. Bir içerik benim olsun" dedi. Kızını FETÖ'ye yakın okula gönderdiği ve okul taksitlerini yatırmak için Bank Asya'ya hesap açtırdığını belirten Ahmet Karaca, "17-25 Aralık olaylarından sonra bankayla irtibatım kalmadı. 20 yıl polislik yaptım. Vatan ve millet sevdalısı olarak çalıştım. Bu şekilde çalışmışken terör örgütü üyesi suçlamasıyla karşınızdayım. Vatan evlatları bu kadar kolay harcanmamalı" diye konuştu.

"GÖREVE ÇAĞIRIYORLAR, GELMİYORSUN"

Polis memuru Hüseyin Elmacı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kardeşinin nişan töreni için memleketinde olduğunu ve daha sonra gezmek için Çanakkale'ye gittiğini anlattı. Mahkeme Başkanı Mehmet Ali Yüce'nin "15 Temmuz gibi bir darbe girişiminde seni göreve çağırıyorlar ve sen gelmiyorsun. Bir kamu görevlisi böyle davranış gösterir mi" sorusuna Hüseyin Elmacı, "Çanakkale'yi hiç görmemiştim. Gezmek istiyordum. Dönmedim" diye yanıt verdi.

"BÖYLE BİR SUÇLAMAYI HAK ETMEDİM"

Üçüncü sınıf emniyet müdürü İbrahim Alkan da 15 Temmuz darbe girişimi günü izinli olduğunu ve darbe girişimini televizyondan öğrendiğini söyledi. İbrahim Alkan, "Vatanıma ve milletime bağlı bir devlet memuruyum. Vatanıma ve milletime karşı suç işlemem mümkün değil. Terör örgütü üyeliğiyle suçlanmak ar-namus meselesi. Böyle bir suçlamayı hak etmedim" dedi.

DHA