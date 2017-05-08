FETÖ'den yargılanan eski Emniyet Müdürü Kahya, Gülen’in yazısının karşılaştırılmasını istedi (2)

VALİ HARPUT'UN DAVASININ BİRLEŞTİRİLMESİ İSTENDİ

Bursa'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan eski Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu toplam 8 sanığın yargılandığı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya öğleden sonra devam edildi.

Sabahki duruşmada ifade veren Bursa eski Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya'nın ardından tutuksuz sanıklardan Yüksel Yaşar savunma yaptı.

Sanıkların ifadelerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti, Ali Osman Kahya, İl Milli Eğitim eski Müdürü Atilla Gülsar ve Bursa Vergi Dairesi eski Başkanı İbrahim Saydam, Bursa eski Sağlık İl Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya Leventoğlu'nun tutukluluk halinin devamına, Faruk Öztürk adlı sanığın da adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Mahkeme heyeti ayrıca, Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput'un bu davadaki sanıklarla birlikte suç işlemeleri nedeniyle dosyanın birleştirilmesi için muvafakat sorulmasına, işadamı olan 12 kişinin tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı Ağustos ayına erteledi.

DHA