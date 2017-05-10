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Antalya Haberi: FETÖ'nün 21 'mahrem imamı' tutuklandı

FETÖ'nün 21 'mahrem imamı' tutuklandı

11:5910 Mayıs 2017
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FETÖ'nün 21 'mahrem imamı' tutuklandı
FETÖ'nün 21 'mahrem imamı' tutuklandı

ANTALYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgüt içinde 'mahrem imam' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüphelinden 21'i tutuklandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, örgütün 'mahrem imamları'na yönelik operasyonda, çoğunluğunu öğretmenlerin oluşturduğu 22 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Örgütün 'mahrem imamı' olduğu iddia edilen şüphelilerden 21'i, 'Silahlı örgüt kurma ve yönetme' suçundan tutuklanırken, 1 kişi ise kontrol hükümleri uygulanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA

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