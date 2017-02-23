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Çorum Haberi: FETÖ'nün abi ve ablaları adliyeye sevk edildi

FETÖ'nün abi ve ablaları adliyeye sevk edildi
12:3623 Şubat 2017
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FETÖ'nün abi ve ablaları adliyeye sevk edildi
FETÖ'nün abi ve ablaları adliyeye sevk edildi

ÇORUM’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan örgütün 'abi' ve 'abla'larından oluşan 6 kişi adliyeye sevk edildi.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'abi' ve 'abla'larına polis 10 gün önce operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan S.G., S.İ., T.Y., T.T., Z.S.K. ve S.K. Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

DHA

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