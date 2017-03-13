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İstanbul Haberi: FETÖ'nün Adli Tıp Yapılanması soruşturması tamamlandı

FETÖ'nün Adli Tıp Yapılanması soruşturması tamamlandı
15:1513 Mart 2017
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FETÖ'nün Adli Tıp Yapılanması soruşturması tamamlandı
FETÖ'nün Adli Tıp Yapılanması soruşturması tamamlandı

FETULLAHÇI Terör Örgütünün (FETÖ) Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. 37'si tutuklu 52 şüpheli hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Özgür Metin tarafından FETÖ'nün Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik 161 sayfalık iddianame hazırlandı. 37'si tutuklu 3'i firari 52 şüphelinin yer aldığı iddianamede, 12 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. İddianamede, şüphelilerden 40'nın şifreli haberleşme programı Bylock kullancısı olduğu belirtildi. İddianamede, tüm şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
 

DHA

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