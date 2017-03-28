FETÖ'nün aranan Milas imamı Bodrum'da yakalandı

FETÖ/PDY'nin Muğla'nın Milas ilçesi imamı olduğu belirtilen ve kırmızı listede yer alan 'ByLock' kullanıcısı olarak aranan, daha önce öğretmenlikten ihraç edilen 43 yaşındaki Mahmut Delice, Bodrum ilçesinde, kayınpederinin evinde yakalanıp, tutuklandı.

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milas'ta ilkokul öğretmeniyken FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen ve daha sonra hakkında yakalama kararı çıkartılan Mahmut Delice'nin, Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ndeki kayınpederinin evinde saklandığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, geçen 26 Mart'ta evin bulunduğu sokakta sivil ekiplerle izleme yaptı. FETÖ/PDY'nin kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u sık kullananların yer aldığı kırmızı listede olduğu belirtilen Mahmut Delice'nin burada bulunduğunun tespit edimesinin ardından operasyon yapıldı. Operasyonda Delice gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne teslim edilen Mahmut Delice'nin bu sabah sevk edildiği adliyede tutuklandı.

DHA