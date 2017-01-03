FETÖ’nün Hava Kuvvetleri personeline 26 ilde operasyon

KONYA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 84 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Örgütün Hava Kuvvetleri’ne yönelik Konya merkezli 26 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltı çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Konya'da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na bugüne kadar çok sayıda operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına askeri personelden itirafçı olanlar ifadelerinde, örgütün yapılanmasını anlattı. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ve itirafçı olan askeri personelin verdiği ifadeler ve polisin yaptığı çalışmalar doğrultusunda örgütün Hava Kuvvetleri personelinden yeni isimler tespit edildi. Yapılan tespit ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından 84 kişi hakkında 'Anayasayı ihlal, yasama organını engellemeye teşebbüs, hükümete karşı isyan ve silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından yakalama kararı çıkartıldı. Polis tarafından yapılan fiziki ve teknik takibin ardından bu sabah operasyon için harekete geçildi. Konya merkezli 26 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlara gözaltı işlemlerine başlandı.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Gözaltı işlemlerinin ise halen devam ettiği bildirildi.

DHA