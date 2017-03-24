Karaman Haberi: FETÖ'nün 'Iğdır imamı' tutuklandı FETÖ'nün 'Iğdır imamı' tutuklandı Son Dakika Haberi

Iğdır'da 2013 yılından beri FETÖ/ PDY silahlı terör örgütü adına il sorumlu ve imamı olarak faaliyet gösteren, Iğdır Rengiz Fırat Eğitim Merkezinde öğretmen olarak görev yapan Yaşar Y. geçen 8 Mart günü Karaman'da yakalandı. FETÖ soruşturması kapsamında firari olarak aranırken yakalanan ve kriptolu haberleşme sistemi ByLock kullandığı belirtilen Yaşar Y., yapılan işlemlerin ardından 22 Mart günü Adliyeye çıkarıldı. FETÖ'nün Iğdır İmamı Yaşar Y., adli makamlarca 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



DHA