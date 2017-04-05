FETÖ'nün itirafçı imamı: İçlerine girmek de çıkmak da zor

ERZURUM'da 'silahlı terör örgütü yöneticisi' olmak suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemi ile tutuklu yargılanan FETÖ'nün 'sohbet imamı' Satılmış Şimşek, itirafçı oldu. Şimşek, "17/25 Aralık sonrası tedbir amaçlı sohbet gruplarının en fazla 3'er kişilik olması isteniyordu. Bunların içerisine girmek de çıkmak da çok zor. Bana 'sen polislerin olduğu mahrem yapıdasın, kolay çıkamazsın' dediler. Anlattıklarımdan sonra cezaevinde can güvenliğim tehlikeye girebilir" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Erzurum'da Gülen cemaatine ait hastanede çalışan ve polislere sohbet imamlığı yaptığı belirlenen Satılmış Şimşek hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen Satılmış Şimşek geçen 24 Ocak günü tutuklanarak cezaevine kondu. Satılmış Şimşek ve sohbete katılan meslekten ihraç edilen polis Cihat Alparslan hakkında 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Cihat Alparslan hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar, Satılmış Şimşek hakkında ise 'silahlı terör örgütü yöneticisi' olmak suçundan 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen ilk celsede Satılmış Şimşek ve avukatı hazır bulundu. Tutuksuz sanık Cihat Alparslan ise Malatya Ağır Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Satılmış Şimşek savunmasının kapalı bir duruşmada alınmasını talep etti. Mahkeme Başkanı adliye personeli dışında duruşmada basın mensuplarının bulunduğunu, onlarında da görevi olduğu için duruşmanın kapalı yapılmayacağını söyledi. Etkin pişmanlıktan yararlanarak cezaevinden birkaç kez mahkemeye dilekçe gönderdiğini anlatan Satılmış Şimşek, itirafçı oldu. 2014 yılı Ağustos ayında FETÖ'ye ait kapatılan bir hastanede çalışmaya başladığını anlatan Şimşek, şunları söyledi:

"Balıkesir'de 4-5 yıl yurt müdürü olarak görev yaptım. İlahiyat mezunuyum iş bulamayınca, iyi niyetli olarak burada işe başladım. İşten çıkmak istedim, tazminatımı talep edince kendim işten çıkmak istediğimden vermediler. Ancak 'bizim görevlendirdiğimiz yere gidersen öyle, veririz' dediler."

2014 Ağustos ayında kolejde öğretmenlik ya da Şifa Hastanesi'nde bilgi işleme alabilirler diye Erzurum'a gönderildiğini belirten Satılmış Şimşek, burada Şifa Hastanesi Muhasebe Müdürü Mustafa Bayri'nin Asayiş grubuna sohbet vermesini istediğini, Bayri'nin, Erzurum genel sorumlusunun bir altındaki kişi olduğunu anlattı. Şimşek, 'Enes' kod adlı öğretmen Mesut Tokgöz'ün talimatı ile 2014 Kasım ayında polislere sohbet vermeye başladığını kaydetti.

'POLİS GRUPLARINI OLUŞTURDUM'

17-25 Aralık sonrası sezenlerin örgütten ayrıldığını gelen polislerin bir çoğunda ByLock olduğunu söyleyen Satılmış Şimşek, "Şifreleri eşleştirip iletişime geçtim ve polis gruplarını oluşturdum. Mesut Tokgöz, bana 'kod isim kullanacaksın' dedi. Kod isim kullanmayacağımı söyledim. Çalıştığın yeri, nereli olduğunu, ismini söylemeyeceksin denildi. Nedenini sorduğumda sadece 'tedbir' deniliyordu. 17-25 Aralık sonrası tedbir amaçlı sohbet gruplarının en fazla 3 kişi olması isteniyordu. Asla grupları birbirine karıştırma diyordu" dedi.

'HİMMET, SADAKA , ZEKAT ADI ALTINDA PARA TOPLADIK'

Sohbetlerde yatsı namazını kıldırıp, sonra Kuran ve Risale okuduklarını belirten Satılmış Şimşek, "Daha sonra da ben de şimdi onun ne olduğunu öğrendim terör örgütü başı Fetullah Gülen'in kitaplarını, videolarını izliyorduk. Himmet, sadaka, zekat adı altında para toplayıp Mesut Tokgöz'e veriyordum. İyi niyetle bu işi 1.5 yıl yaptım. Şifa Hastanesi kapatıldığında cemaatten ayrılmak istedim. Bana 'sen polislerin olduğu mahrem yapıdasın kolay çıkamazsın' dediler. Bunların içerisine girmekte, çıkmakta çok zor. Çıkmak istediğimde başıma bir şey gelir diye çok korktum" dedi.

'YARDIMCI DOÇENT İZDİVAÇ İŞLERİNDE GÖREVLİ'

ByLock ve Eagle programlarını Mesut Tokgöz'ün cep telefonuna yüklediğini ifade eden Şimşek şöyle devam etti:

"Tango'yu ise 'Emre' kod adlı kişi yükledi. Benimle aynı konumda köy sınıf öğretmeni ismini bilmediğim Emre kod adlı kişi. Niyazi kod adlı olan ve aynı zamanda izdivaç işlerinde görevli Atatürk Üniversitesi kimya bölümünde Yrd. Doç olan kişi, Yaşar Öztürk isimli radyoloji teknikeri vardı. Sonunda ikna edip 2016 Haziran ayında köyüme geri dönebildim. 15 Temmuz günü gecesi Allah'tan onlardan ayrılmışım dedim ve nasıl bir durumun içerisindeymişim diye çok üzüldüm. Cezaevinde kalan terör örgütü üyeleri cezaevlerini mederese olarak gördükleri için burada anlattıklarımdan sonra can güvenliğim tehlikeye düşebilir, bu yüzden tahliyemi istiyorum."

Mahkeme heyeti, Satılmış Şimşek'in ismini verdiği kişiler hakkında soruşturma açılıp açılmadığının sorulmasına ve cezaevinde güvenlik tedbiri alınması için Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

DHA