FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon:13 gözaltı

SAMSUN merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'nin jandarma yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında uzman çavuş, astsubay ve teğmenlerin bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bu sabah FETÖ/PDY'nin jandarma yapılanmasına yönelik Samsun merkezli Giresun, Malatya, Ankara, Kahramanmaraş, İstanbul, Trabzon ve Kastomunu'da operasyon düzenledi. 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları belirlenen, daha önce mesleklerinden ihraç edilen ve içlerinde uzman çavuş, astsubay ve teğmenlerin bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen dijital verilere el konduğu bildirildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın çok yönlü devam ettiği kaydedildi.

DHA