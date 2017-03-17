FETÖ'nün, 'kadın öğretmenleri' adliyeyede

Mehmet İNAN/ BURSA,(DHA)BURSA’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan kapatılan Özel Nilüfer Eğitim Kurumları'nda çalışan 32 öğretmenden 13'ü bu sabah adliyeye sevkedildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta OHAL kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Özel Nilüfer Eğitim Kurumları’nda çalıştıkları tespit edilen öğretmenlere operasyon düzenledi. İstanbul, Mudanya, Yenişehir ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde yapılan operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 59 şüpheliden 32’si yakalandı. Şüphelilerin tamamının ByLock kullandığı, bazılarının örgüt içerisinde tayine tabi personel olduğu ve Bank Asya’ya para yatırdığı belirtildi. Şüphelilerden 13 kadının emniyetteki sorgulamalarının ardından 'Terör örgütüne üye olmak' ve 'terörizmin finansmanının önlenmesine dair kanuna muhalefet etmek' suçlamaları nedeniyle bu sabah adliyeye sevk edildi.

DHA