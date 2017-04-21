FETÖ'nün komiser imamı: 15 Temmuz'u Fethullah Gülen'in askeriyedeki uzantısı yaptı

ERZURUM 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan FETÖ/PDY davasında 'komiserlerin imamı' olduğu öne sürülen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretemeni Yılmaz Yaman, iddianamede geçen savunmasında, '17-25 Aralık sürecine kadar Fethullah Gülen'e sevgim ve bağlılığım vardı. 15 Temmuz kalkışma girişimini hiçbir şekilde desteklemiyorum. Haince düzenlenen bu olayı Fethullah Gülen'in askeriyedeki uzantısının yaptığını düşünüyorum' dedi.

Başarısız darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY terör örgütünde komiserlere imamlık yaptığı tespit edilen Yılmaz Yaman, 22 Temmuz 2016'da tutuklanarak cezaevine kondu. Yılmaz Yaman hakkında 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianamede, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olan Yılmaz Yaman'ın örgütün hücre liderlerinin de sorumlusu olan müdür yardımcısı pozisyonuna kadar yükseldiği bildirildi.

İddianamede tutuklu Yılmaz Yaman'ın uzun yıllar FETÖ/PDY terör örgütünün 'şakirt' yapılanması içerisinde yer alan özel kuruluşlarda çalışırken, aynı zamanda mahrem yapı içerisinde de görev aldığı vurgulandı. Yılmaz Yaman'ın evinde yapılan aramada ele geçirilen 93 bin 710 liranın pek çok hücreden elde edilen himmete ait olduğuna işaret edilen iddianamede 224 doların ise terör örgütünün kullandığı ödüllendirme sistemi içerisinde üyelere dağıtılan 1 dolar sistematiğine delalet ettiği, en az 224 örgüt üyesine dağıtılmak üzere şüphelinin evinde bulundurduğu aktarıldı.

ByLock kullanan, Aktif-Sen üyeliği bulunan Yaman'ın evinde terör örgütü liderine ait pek çok görüntü parçaları ile toplantı gruplarında izletilen onlarca görsel video klip bulunduğuna işaret edilen iddianamede, Yılmaz Yaman'ın 'soru-cevap' şeklinde yer alan savunmasına da yer verildi.

Cemaat ile üniversite yıllarında tanıştığını söyleyen Yılmaz Yaman, eşi ile cemaat kolejinde çalıştığı sırada tanıştıklarını belirtti. 17-25 Aralık olayları sonrasında cemaatin Milli Güvenlik Kurulu tarafından terör örgütü olarak ilan edilmesi nedeniyle bu duruma tepki için Bank Asya'ya 94 bin lira civarında parayı yatırdığını anlatan Yaman, 2013 yılında KPSS'den aldığı 59 puanla Erzurum'un Pasinler İlçesindeki Anadolu Lisesi'ne din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atandığını ifade etti. Yılmaz Yaman, evinde ele geçirilen Fethullah Gülen'e ait kitaplar, CD'ler, kasetlere ilişkin sorulan soruya, 'Daha önceden ben bu kitapları okuyordum. Bu kitapları manevi birikimimi sağlaması amacıyla evimde bulunduruyordum. Fethullah Gülen'e olan sevgim ve bağlılığımdan kaynaklanmaktadır. 17-25 Aralık sürecine kadar Fethullah Gülen'e sevgim ve bağlılığım vardı. 15 Temmuz kalkışma girişmini hiçbir şekilde desteklemiyorum. Haince düzenlenen bu olayı Fethullah Gülen'in askeriyedeki uzantısının yaptığını düşünüyorum' diye konuştu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün ilk kez hakim karşısına çıkarılan Yılmaz Yaman, yönetici iddialarını reddetti. İddianamede yer verilen, polislerin eve geldiği anda telefonundan bir şeyler sildiğine yönelik iddiaları kabul etmeyen Yılmaz Yaman, 'Telefonda iddia edilen konu üzerine yavaşlığı ve virüs bulaşmasından dolayı bunları siliyordum. Başka bir şey yoktu, olsa telefonu atardım. Tamamen virüs olması amacıyla yaptığım bir şeydi' dedi.

Mahkeme, Yılmaz Yaman'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

DHA