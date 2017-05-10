FETÖ'nün 'kripto' yapılanmasında gözaltı sayısı 68'e çıktı

TEKIRDAĞ merkezli FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 'kripto' yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında yakalama kararı çıkarılan 110 kişiden, gözaltına alınan şüpheli sayısı 68'e çıktı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 'kripto' yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında Tekirdağ, Ağrı, Ankara, Ardahan, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Mersin, Konya, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van'da ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde örgütün 'asker abisi' olduğu belirtilen 12 sivilden talimat aldığı öne sürülen 67 astsubay, 16 teğmen, 18 üsteğmen, 3 yüzbaşı, 3 binbaşı, 1 kıdemli albay, 2 askeri okul öğrencisi olmak üzere 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Kararın ardından Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dünden itibaren şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Dün 51 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından bugün sürdürülen çalışmalarda 17 kişi daha yakalandı ve gözaltına alınanların sayısı 68'e çıktı. Gözaltına alınanların Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları devam ederken, şüphelilerin vereceği ifadeler doğrultusunda operasyonların genişleyebileceği belirtildi.

Bu arada haklarında yakalama kararı verilen 110 kişiden 15'inin daha önce tutuklandığı, bir kısmının da yurtdışında olduğu belirtildi. Polis, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 5 ay sürdürdüğü çalışma sonunda daha önce FETÖ/PDY'nin 'asker abisi' ve 'sivil imam'larına yönelik çalışmasında 30'u 'asker abisi' olmak üzere çeşitli rütbelerdeki askerlerinde aralarında bulunduğu 81 kişi tutuklanmıştı.



DHA