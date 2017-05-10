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Siirt Haberi: FETÖ'nün mahrem imamı olduğu belirtilen 2 kişi gözaltında

FETÖ'nün mahrem imamı olduğu belirtilen 2 kişi gözaltında

15:3010 Mayıs 2017
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FETÖ'nün mahrem imamı olduğu belirtilen 2 kişi gözaltında
FETÖ'nün mahrem imamı olduğu belirtilen 2 kişi gözaltında

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde yapılan operasyonda, FETÖ/PDY'nin 'mahrem imamı' oldukları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis tarafından dün Muğla'nın Ortaca İlçesi'nde yapılan operasyonda, örgütün 'mahrem imamı' olduğu tespit edilen ve haklarında yakalama kararı çıkan 32 yaşındaki V.K. adlı erkek şüpheli ve 35 yaşındaki Ş.K. adlı kadın şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete getirildi. İşlemlerinin ardından şüpheler, soruşturmanın yürütüldüğü Siirt'e gönderildi.

DHA

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