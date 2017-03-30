FETÖ'nün 'Medya yapılanması' davası; Sanıkların savunması tamamlandı

FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik aralarında Said Sefa, Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 26'sı tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada sanıkların savunması sona erdi.

Kapatılan Rota Haber'in sahibi Ünal Tanık, "Fuat Avni tarafından DM (Direkt Mesaj) hesabıma teklif yapıldı. Uzun süre cevap vermedim. Adı yeni yeni duyuluyordu. İyi takipçi sayısına ulaşmıştı. İnsanların dikkatini çeken bir hale gelmişti. Teklif ondan geldi. İkinci teklifte yazmasını kabul ettim. Rota Haber'de 3 veya 4 kez yazdı" dedi.

İstanbul 25'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ulusal Parti Genel Başkanı ve Türksolu Gazetesi'nin yazarı Gökçe Fırat Çulhaoğlu, kapatılan Meydan Gazetesi yazarı şarkıcı Atilla Taş, Büşra Erdal, Ufuk Şanlı'nın da aralarında bulunduğu 26 tutuklu sanık katıldı. Davanın bugünkü duruşmasında Rota Haber internet sitesinin kurucusu tutuklu sanık Ünal Tanık ifade verdi. 1981 yılında gazeteciliğe başladığını ve çeşitli medya kuruluşlarında çalıştığını belirten Tanık, 2011 yılının başında Rota Haberi yapmaya başladığını söyledi. Rota Haber'de terör örgütünün haberlerini topluma sunmakla suçlandığını belirten Tanık, haberciliğin dışında hiç bir şey yapmadığını ifade etti.

"İYİ TAKİPÇİ SAYISI OLDUĞU İÇİN FUAT AVNİ'NİN ROTA HABERDE YAZMASINI KABUL ETTİM"

Fuat Avni'ye ait bilgileri gizlemekle de suçlandığını ifade eden Tanık, "Fuat Avni tarafından DM hesabıma teklif yapıldı. Uzun süre cevap vermedim. Adı yeni yeni duyuluyordu. İyi takipçi sayısına ulaşmıştı. İnsanların dikkatini çeken bir hale gelmişti. Teklif ondan geldi. İkinci teklifte olabilir dedim. Rota Haber'de 3 veya 4 kez yazdı. 2014 yılının Mart sonrasıydı" diye konuştu.

"FUATAVNİ" YAZMAYI BIRAKTIKTAN SONRA SAİD SEFA İLE GÖRÜŞTÜK"

Dosyada hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Sait Sefa'nın kendisini telefonla aradığını belirten Ünal Tanık, "Bana, 'Haberdar sitesini ben devraldım. Ziyaretine gelmek istiyorum' dedi. Okmeydanı'ndaki yerimize geldi" dedi.

Mahkeme başkanının "ne zaman geldi" diye sorması üzerine Ünal Tanık, "2014'ün yaz ayları olması lazımdı. Fuat Avni bizde yazmayı bıraktıktan sonra görüştük" dedi. İddianamede şüpheli Said Sefa'nın, "fuatavni" hesabını açan ilk kişi olduğu iddia ediliyor.

"MİLLETVEKİLLERİ SADECE ATİLLA TAŞ'I ZİYARET ETTİ"

Aktif Haberin Genel Yayın Yönetmeni Yetkin Yıldız ise 9 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek "Sadece gazetecilik yaptım. 190 sayfalık iddianamede benimle ilgili yarım sayfalık iddia bulunuyor. Suçlamalar Fuat Avni haberleri yapmak ve Bank Asya da 2 bin 300 TL hesabımın bulunması" dedi.

CHP Milletvekillerinin kendilerini ziyaret etmeye korktuklarını söyleyen Yıldız, "Kusura bakmasın sadece Atilla Taş'ı ziyaret ettiler. Biz de gazeteciyiz. Bizi neden ziyaret etmediler" diye konuştu. Yıldız, fuatavni hesabından yapılan paylaşımları haberleştiren çok sayıda medya kuruluşunun olduğunu belirterek bu kurum ve kişiler hakkında hiçbir işlem yapılmadığını söyledi. Tüm sanıkların savunması sona erdi. Duruşma tanık beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

DHA