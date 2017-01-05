FETÖ'nün Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı 'imamı' belirlendi

TOKAT Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün Milli Eğitim Bakanlığı imamının Sait K. olduğu belirlendi. Ayrıca 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Tokat'ta 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü FETÖ'ye yönelik soruşturma, geniş kapsamlı sürdürülüyor. Bu kapsamda örgütün, Milli Eğitim Bakanlığı içerisindeki yapılanması da deşifre edildi. Yapılan çalışmada örgütün Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı imamının Sait K. olduğu belirlendi. Ayrıca Türkiye Aktif Eğitim Sendikası İmamı Kumru G., Türkiye MEB Bayanlar İmamı Necla A., Türkiye Aktif Eğitimsen İmamı Osman B., Türkiye MEB imam yardımcısı Ankara Bölge sorumlusu Servet S. olduğu belirtildi.

"12 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI"

Zanlıların ları ile paylaşılan açıklamada, "Konya MEB ablasının Arzu K., Yozgat MEB ablasının Leyla O., Kırşehir MEB ablasının Zeynep A., Eskişehir MEB ablasının Nurcan E., Çorum MEB ablasının Türkan D. olduğu, Tokat MEB ablasının İlknur B. bu imamlara bağlı olup Tokat zümre başkanları olarak görev alan A.K., H.T., H.K., F.Y., Z.K., Y.A., Z.A., E.A.Ç., A.B., B.K., S.Ş. olduğu tespit edilmesi üzerine tespit edilen şahıslardan 7'si hakkında gözaltı kararı verilmiş, 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmış, 3 kişinin de halen tutuklu olduğu tespit edilmiştir" denildi.

DHA