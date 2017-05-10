FETÖ'nün 'Uyuyan Hücre' davası;'Milletin gözbebeği TSK'nın komutanları geçmiş yıllarda mağdur edildi'(2)

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde görev almayıp, daha sonra yapılabilecek eylemler için kendilerini gizledikleri iddia edilen, aralarında muvazzaf asker ile merkeze alınan vali yardımcısının da bulunduğu 41'i tutuklu 45 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyer.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan üçüncü duruşmaya, 41'i tutuklu 44 sanık katıldı. Sanıkların avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya sanıkların yakınları izleyici olarak katıldı. Duruşma sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Albay Murat Cemal Girginer, FETÖ üyeliği suçlamasını babul etmediğini ve FETÖ üyeleriyle mücadele ettiğini belirterek, “Devlet, damarlarından hain ve kendisine ortak kabul etmez. Ben sadece komutanlarımdan emir alırım. FETÖ'nün yarattığı TSK'daki kan kaybına Balyoz'la başladı halen de devam ediyor. Algı yönetimi yapılmaktadır. 12 Mart darbesiyle kültürel tasfiye yapılarak, aydın insanlar mağdur edildi. 12 Eylül'de siyaset denilerek, önemli siyasi liderler tasfiye edildi. 28 Şubat'ta milliyetçi muhafazakar masum insanlar tasfiye edildi. Şimdi de, algı yönetimi yapılarak FETÖ'yle alakasız bürokratik kadrolar tasfiye ediliyor. Özel hayatım, yaşam tarzım ortadadır. Bir din bezirganın önünde oturacak biri değilim. Hasan Polat isimli şahsın silah kaçakçılığından hüküm yemiş birinin beyanlarıyla karşınızdayım. İfadeleri tutarsız olan bu şahsı hiç tanımıyorum. Bu şahısın Deniz Harp Okuluna soktuğu 7 öğrenci var ve hiçbiri burada değil. Bu kişilerin ismi, cismi belli. Eğer ki, bu 7 subay için iddianame yazılsaydı, daha tutarlı bir dava olurdu. Hasan Polat, önce kendisini sonra FETÖ'cüleri kurtaran yalancının tekidir, ben böyle değerlendiriyorum' dedi.

Bazı sanık ve avukatlarının Ergenekon ve Balyoz davaları ile yargılamanın yapıldığı davayı karşılaştırması ve iki davanın da kumpas olduğunu belirtmesi üzerine Mahkeme Başkanı Cem Karaca, bu karşılaştırmayla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldığını bildirdi.

MAHKEME BAŞKANI: GERÇEK ORTAYA ÇIKACAKTIR

Mahkeme Başkanı Cem Karaca, “Kişisel görüşümdür. Milletin gözbebeği olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin komutanları geçmiş yıllarda mağdur edildi. Onları mağdur eden hakim ve savcılar her kimse şimdi onlar yargılanıyor ve gerçek ortaya çıkacaktır. Biz heyet olarak en az sizler kadar yargılama konusuna hassasiyetle dikkat ediyoruz' dedi.

Ara verilen duruşma sanık savunmalarının alınmasıyla devam edecek.

DHA