FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan Kaymakam eşi suçlamaları kabul etmedi

SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'suç ve suçluyu övmek', 'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından haklarında dava açılan 8'i tutuklu 41 sanığın yargılanmasına başlandı. Mahhkeme heyeti 1'i tutuklu 25 sanığın ifadelerini tamamladıktan sonra diğer 16 sanığın ifadesinin alınması için duruşmayı yarına erteledi.

Samsun'da yaklaşık 3 ay önce polisin Samsun'un Terme ve çeşitli ilçelerinde gerçekleştirdiği FETÖ/PDY operasyonunda içlerinde kadın öğretmenlerin de bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı. 33 sanık ise adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.

Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkamesi'nde haklarında 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'suç ve suçluyu övmek', 'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından dava açılan 8'i tutuklu 41 sanığın yargılanmasına bugün başlandı. Cumhuriyet Savcısı İsa Fidan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen yargılamada mahkeme heyetine ifade veren tutuksuz sanıklardan öğretmen Gül Gün, "Eşim Terme eski kaymakamı İlyas Gün'de FETÖ/PDY soruşturmasında tutukludur. Eşimle aram zaman zaman ailevi nedenlerden dolayı bozuluyordu. O yüzden maaş kartım ondaydı ve maaşımı kendi çekiyor bana harçlık veriyordu. Bana bazen eziyet ediyordu. Bunlar poliste kayıtlıdır. Ben de evi terk ediyordum. Bank Asya'ya para yatırmadım. Ben evi terk ettikten sonra eve dönmem için eşim bu bankadan bana 900 lira havale yaptı. Evde bulunan Fethullah Gülen'e ait ses kaydının bulunduğu MP3 bize ait değildir. Kaymakamlık lojmanı 2 salon 7 odadır. Bu lojmana taşındığımızda önceki kaymakam ve ailesinden kalma eşyalar vardı. Dolayısıyla her tarafa ulaşmamız mümkün değil. Çocuklarımı eğitim nedeniyle bir dönem Fethullah Gülen'e ait özel okullara gönderdim. Kesinlikle örgüt üyeliğini kabul etmiyorum ve burada yargılanan hiçbir kimseyi tanımıyorum. Beni tanıyan varsa kalkıp söylesinler" dedi.

Sabah saat 09.00'da başlayan duruşmada mahkeme heyeti 18.30'a kadar 1'i tutuklu 25 sanığın ifadesini alıp duruşmayı, ifadeleri alınmayan diğer tutuklu ve tutuksuz sanıkların ifadelerinin alınması için yarına erteledi.

DHA