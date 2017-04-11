FETÖ/PDY'nin cezaevi yapılanması davasının ilk duruşmasında ilginç diyaloglar

Yüksel KOÇ/İSTANBUL, (DHA) FETÖ/PDY'nin İstanbul'daki cezaevleri yapılanmasına ilişkin haklarında dava açılan 45'i tutuklu 49 kişinin yargılanmasına başlandı. Duruşmada Fatih Kocabaş, telefonuna Bylock yüklemediğini belirterek, bu konuda sanıklardan Ramazan Durlanık'tan şüphelendiğini söyledi. Bunun üzerine söz alan Durlanık, 'Arkadaş'ın Bylock tarihi 2014, biz 2015'te yan yana çalışmaya başladık' deyince Mahkeme Başkanı Hulusi Pur sanık Durlanık'a hitaben, 'Çok orijinal bir adamsın. Seninle arkadaş olabilirdik yerlerimiz farklı' dedi.

FETÖ/PDY'nin İstanbul'daki cezaevleri yapılanmasına ilişkin aralarında Silivri Kapalı Cezaevi 2. Müdürü Abdullah Çoban, Silivri Kapalı Cezaevi 2. Müdürü Murat Küçük, Silivri Açık Cezaevi 2. Müdürü Hasan Topaloğlu ve cezaevinde görevli sosyolog, psikolog ile infaz koruma memurlarının bulunduğu 45'i tutuklu 49 sanıklı davanın ilk duruşması bugün yapıldı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Kapalı Cezaevi yerleşkesinin yanında bulunan duruşma salonunda görülen davanın ilk duruşmasına, 39'u tutuklu, 4'ü tutuksuz 43 sanık katıldı. Metris Cezaevi infaz koruma memuru olarak görev yapan, darbeden sonra 675 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen tutuklu sanık İbrahim Esen, telefonunda uygulaması bulunan haberleşme aracı Bylock'u telefonuna yüklemediğini öne sürdü. Telefonunun bir süre önce kendiliğinden kapandığını, İMEİ numarasının kopyalandığından şüphelendiği için Gaziosmanpaşa'da bir yere götürerek gösterdiğini söyleyen Esen, 'Emin olduğum bir şey var, ben Bylock'u indirmedim. Örgütün elemanına verip de yükle demedim' dedi.

MAHKEME BAŞKANI: TELEFONUNA SAHİP ÇIKACAKSIN

Mahkeme Başkanı Hulusi Pur, 'Telefonuna sahip çıkacaksın. Çok af buyurun; ama evinizin yatak odasını misafirinize açıyormusunuz, cep telefonu da öyle bir şey' dedi.

Başkanın bu sözleri üzerine, 'Evet, haklısınız' diyen Esen, etkin pişmanlıktan yararlanmak istemediğini belirterek, '8 aydır tutukluyum, örgüt üyesi değilim' diye konuştu.

6 yıldır Maltepe Cezaevi'nde katip olarak görev yaptığını söyleyen tutuklu sanıklardan Cemal Aydın, telefonunda Bylock uygulaması bulunmasına ilişkin olarak, 'Ben Bylock'tan 15 Temmuz'dan sonra haberdar oldum. MİT raporunda kullandığım belirtiliyor. Benim telefonumda Bylock kurulmadı, ben kurmadım. Aynı anda bir İMEİ numarası birden çok telefona yapılabilir. Ne terör örgütü üyesiyim ne de terör evinde kaldım. Anadolu yakası cezaevi sorumlusu iddiasını kabul etmiyorum. Dosyası ayrılan şüpheli Uğur Nigiz'in telefonuna ByLock kurmadım. Bank Asya'da hesabım olduğu iddiası doğru değildir. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istemiyorum' dedi.

Tutuklu sanıklardan Serap Işık ise sorgusunda şunları söyledi:

'Söz konusu yazılımı 2-3 yıl önce Tango, Whatsapp gibi uygulamalardan olduğunu düşünerek Google Play üzerinden yükledim. Karışık olması nedeniyle de kullanamadım, karışık geldi. Bir süre telefonumda kaldı, sonra da kaldırdım. Bu yazılım yüzünden 7 aydır tutuklu bulunuyorum. Merak ettiğim bir programı indirip kullandığım için tutukluyum. Bu programı örgütsel amaçlı kullandığım iddiasını kesinikle kabul etmiyorum. Tutuklu bulunduğum süre göz önüne alınarak tahliye talep ediyorum. Merak edip indirdiğim bir program nedeniyle 7 aydır tutukluyum' dedi.

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü eski infaz koruma memuru Fatih Kocabaş sorgusunda, Bylock programını telefonuna indirmediğini ve kullanmadığını, kimin telefonuna yüklediğine ilişkin olarak da davanın diğer sanığı Ramazan Durlanık'tan şüphelendiğini belirterek, 'Ramazan'dan şüphelenmemin nedeni yan yana çalışmamızdır. İnsan en yakınından şüphelenir' diye konuştu.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Hulusi Pur, sanıklar arasında bulunan Ramazan Durlanık'a söz verdi. Durlanık, 'Arkadaşın Bylock kullanma tarihi 2014, biz arkadaşla 2015'te çalışmaya başladık. Yazın 3 ay bady kaldık' dedi.

Durlanık'ın bu sözleri üzerine Mahkeme Başkanı Hulusi Pur sanık Durlanık'a hitaben, 'Çok orijinal bir adamsın. Seninle arkadaş olabilirdik ama yerlerimiz farklı. Seninle bir gün kalsam stres falan kalmaz bende' dedi.

Duruşma, Mustafa Gökmen, Burhan Yücer, Mehmet Öyüm, Sinan Çeliktenyıldız, Salih Mehmet Sivri, Nur Yeşilyurt, Rıdvan Orak, Emre Geyik, Osman Kuvat, Ümit Aslan, Fatma Betül Taşkaya, Nihat Yasin Uyanık, Yakup Güneş, İdris Koyuncu'nun sorgusunun ardından yarın sabaha ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY İstanbul Cezaevleri yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, 45'i tutuklu 4'ü tutuksuz 49 sanık hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede anıkların 43'ünün ByLock kullanıcısı olduğu bilgisine yer veriliyor.



DHA