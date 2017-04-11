FETÖ'ye, 2013'te Bursa'dan 554 milyon lira 'himmet'

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) BURSA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 15'i tutuklu 23 işadamı hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan haklarında 10-25 yıl arası hapis cezası istemiyle dava açılan sanıkların yargılanması Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. İddianamede ifade veren Işık adındaki gizli tanık, 'FETÖ, 2013 yılında Bursa bölgeden himmet adı altında 554 milyon lira istiyordu' dedi.

Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında işadamları için hazırlanan 15'i tutuklu toplam 23 sanık hakkındaki iddianame Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede yer alan ‘Işık' isimli gizli tanık FETÖ'nün Bursa'da, 2013 yılında 'himmet' adı altında 554 milyon lira toplanması için talimat verdiğini söyledi.

Örgütün halen firarda olan Bursa imamı Cansu Sarıyıldız'ın hazırladığı bu talimatı, 'Yiğit' kod adlı B.K. adlı arkadaşının da gördüğünü kaydeden gizli tanık Işık, 'O yıl örgüte yakın olan kurumlardan 190 milyon lira, kadın yapılanmasından ise 150 milyon lira isteniyordu. Ayrıca, Orhangazi Üniversitesi için oluşturulan mütevelli heyeti 35 milyon lira toparlayacaktı. Bunun yanı sıra gelir durumu ve büyüklük durumuna göre ilçelerden toplanacak rakamlar tespit edildi. İnegöl'ün ise 23 milyon lira teslim etmesi gerekiyordu. Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım'dan 21'er milyon liradan toplam 63 milyon lira, Mustafakamalpaşa ilçesine 18 milyon, Karacabey'de 13 milyon, Mudanya'da 12 milyon, Yenişehir'den 11 milyon toplanması için talimat verilirken, Gemlik ve Orhangazi'den 7'şer milyon lira, Keles, Orhaneli ve Kestel'den 5'er milyon liradan 15 milyon, Büyükorhan'a ise 3 milyon lira hedef konuldu. Bilecik'e bağlı Bozüyük'te Cansun Sarıyıldız'ın sorumluluğundaydı. Bu ilçede 7 milyon lira himmet parası istendi' dedi.

Işık adındaki gizli tanık ifadesinde, 554 milyon liralık himmet parasının toplanıp toplanmadığı konusuna açıklık getirmedi.



DHA