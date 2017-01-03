FETÖ’ye maddi destek sağlayan 8 kişi adliyede

ŞANLIURFA’da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgüte maddi destek sağlamak suçundan gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde FETÖ/PDY terör örgütüne maddi destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Aralarında iş adamlarının da bulunduğu 8 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

DHA