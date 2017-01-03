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Şanlıurfa Haberi: FETÖ’ye maddi destek sağlayan 8 kişi adliyede

FETÖ’ye maddi destek sağlayan 8 kişi adliyede
13:133 Ocak 2017
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FETÖ’ye maddi destek sağlayan 8 kişi adliyede
FETÖ’ye maddi destek sağlayan 8 kişi adliyede

ŞANLIURFA’da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgüte maddi destek sağlamak suçundan gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde FETÖ/PDY terör örgütüne maddi destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Aralarında iş adamlarının da bulunduğu 8 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

 

DHA

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