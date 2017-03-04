Feyzioğlu: Bir aldatılmayı daha bu millet kaldıramaz

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, İzmir'in Bergama İlçesi'nde anayasa değişikliği referandumu ile ilgili konuştu. Feyzioğlu, "Bizi yönetenler defalarca aldatıldılar. Bunları kendileri de defalarca itiraf ettiler. Bu aldatılmalar millete pahalıya mal oldu. Bir aldatılmayı daha bu millet kaldıramaz" dedi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Bergama Demokrasi İçin Güçbirliği Platformu'nun davetlisi olarak dün ilçeye geldi. Bergama ziyaretinde ilk olarak Zeytindağ Mahallesi'nde kahvehane toplantısına katıldı. Feyzioğlu, daha sonra Bergama kent merkezinde esnafı dolaştı. İstiklal Mahallesi'nde Osman'ın Kahvehanesi'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Akşam ise Bergama Kültür Merkezi'nde (BerKM) konferans verdi. Feyzioğlu'na Bergamalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Psikiyatrist- yazar Dr. Semih Dikkatli de Feyzioğlu'na eşlik etti. Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç ve etkinliği düzenleyen platform üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi konferası izledi.

"TÜRKİYE'NİN BÖLÜNMESİNE HAYIR DİYORUZ"

Konferansta konuşan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, "Bu anayasa değişikliği, küresel kuklaların dayattığı, altını imzalayanların bile ne yaptıklarını bilmedikleri bir paket. Yeni anayasa paketi, başkanın eyalet tipi sistemi oluşturabilmesine olanak sağlıyor. İstediği illerin yetkilerini kendisinin koyacağı bölgeler oluşturabiliyor. Yeni bir tüzel kişilik kurabiliyor. Bunu kullanmak istemese de küresel kuklacılar üstüne çöker. Bizler Türkiye'nin bölünmesine 'Hayır' diyoruz. Bu bir parti meselesi değil. Bu tamamıyla çocuklarımızın geleceği ile ilgili. İnanıyorum ki milletimiz Allah'ın izniyle 16 Nisan'da 'hayır' diyecek" dedi.

Hiçbir makam ve mevkide gözlerinin olmadığını belirten TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, "Biz sadece sizin gönüllerinize talibiz. 'Hayır' diyoruz diye bize hiç kimse Varlık Fonu yönetim kurulu üyeliği vermez. Tam aksine türlü engeller çıkarmaya çalışıyorlar. Bu yeni anayasa değişikliğini vatandaşlarımıza anlatmak, Barolar Birliği Başkanı olarak benim görevim. Bizi yönetenler defalarca aldatıldılar. Bunları kendileri de defalarca itiraf ettiler. Bu aldatılmalar millete pahalıya mal oldu. Bir aldatılmayı daha bu millet kaldıramaz. Bu anayasa 18'inci yüzyılda devrini tamamlamış 'sultanlık sistemi'dir. Biz geçmişimizle, ceddimizle gurur duyuyoruz. O günler geçti artık" diye konuştu.

DHA