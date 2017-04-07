Feyzioğlu: Bu anayasa değişikliğinin yazarı maalesef 2010’daki gibi küresel kuklacılardır

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, 'Bu anayasa değişikliği paketinin yazarı maalesef 2010'daki gibi küresel kuklacılardır' dedi.

MERSİN'in Mut İlçesi'ne gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, ve Prof. Dr. Süheyl Batum, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar tarafından Türk bayrakları ile karşılandı. Burada kalabalığa hitap eden Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, anayasa referandumuna hayır diyenlerin yaptıkları çalışmalara neden öfkelendiğini sordu. Feyzioğlu, iktidarı geçmişte çok uyardıklarını ancak dinlenmediklerini, her seferinde duvara çaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

'Sayın Cumhurbaşkanı, hayır diyen vatandaşlara, size anayasanın Türkiye'yi getireceği felaketleri anlatmaya gayret edenlere bu öfkeniz neden Yapmayın. Bizi dinlememiş, kulak vermemiş olmanızın, bizimle tartışmamış, sözlerimizi kabul etmeseniz bile değerlendirmeye almamış olmanızın bedelini milletçe ödüyoruz. Bari 2017 anayasa değişikliği paketinde sesimizi, sözümüzü duyun. Bu anayasa değişikliği paketinin yazarı maalesef 2010'daki gibi küresel kuklacılardır. İşte bu sebeple bu millet muhteşem bir sağduyuyla meseleyi doğru yakalamış ve hiç kuşku duymayın ki ‘Hayır' demek için 16 Nisan kutlu gününü beklemektedir.'

'BU PAKETTE EYALET VAR'

Hiçbir beklentilerinin olmadan meydanlarda olduklarını ifade eden Feyzioğlu, yeni anayasa paketinin içinde özerlik ve eyalet olduğunu öne sürerek sözlerini şöyle sürdürdü:

'Süheyl Batum hoca ile hodri meydan diyoruz. Karşımıza Sayın Cumhurbaşkanı veya Sayın Başbakan hukukçuları getirsin. Kendileri de dinlesinler. Kendileri hukukçu değildir, bilmeleri gerekmez. Ama eğer Türkiye'nin çok tanınmış bir Anayasa hukukçusu ‘Eyalet var bu pakette' diyorsa, Türkiye Barolar Birliği ‘Eyalet var bu pakette' diyorsa, Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakanın makamlarının gereği üstlendikleri sorumluluk, bizi davet edip düşüncemizi almayı gerektirir.'

Ardından söz alan Prof. Dr. Süheyl Batum da yeni anayasa taslağındaki maddelerin sakıncalarını anlattı. Feyzioğlu ve Batum daha sonra Silifke ilçesine geçti.

DHA