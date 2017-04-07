Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Mersin Haberi: Feyzioğlu: Bu anayasa değişikliğinin yazarı maalesef 2010'daki gibi küresel kuklacılardır (2)

Feyzioğlu: Bu anayasa değişikliğinin yazarı maalesef 2010'daki gibi küresel kuklacılardır (2)

17:507 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Feyzioğlu: Bu anayasa değişikliğinin yazarı maalesef 2010'daki gibi küresel kuklacılardır (2)
Feyzioğlu: Bu anayasa değişikliğinin yazarı maalesef 2010'daki gibi küresel kuklacılardır (2)

HEDEF ATATÜRK'ÜN BİZE ÇİZDİĞİ HEDEFTİR
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve Prof. Dr. Süheyl Batum, Mersin'in Silifke İlçesi'nde halka hitap etti. Başbakanın kendilerini siyaset yapmakla suçladığını ifade eden Feyzioğlu, 'Eğer Sayın Cumhurbaşkanı bizi duymuş olmak isteseydi  biz bugün yollara düşmezdik. Düştüysek Sayın Cumhurbaşkanının ve maalesef Sayın Başbakanın sadece ve sadece kendilerini doğrulayan insanları dinlemek istemeleri sebebiyledir. Oysa biz, doğru bildiğimizi, ne pahasına olursa olsun söylemek zorundayız. Yarına çıkmayacağımız bilsek yine doğruyu söylemek zorundayız. Çünkü evlatlarımızın geleceği, milletimiz söz konusu. Bunun için bir büyük millet Türk milleti, evlatlarımız bedel ödeyeceğine biz bedel ödeyelim. Hedef, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize çizdiği hedeftir. Çağdaş uygarlık düzeyinde omuz omuza yürümektir' dedi.

Mehmet OKUR / SİLİFKE (Mersin), (DHA)

DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar