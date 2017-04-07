Feyzioğlu: Bu anayasa değişikliğinin yazarı maalesef 2010'daki gibi küresel kuklacılardır (3)

'BU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ BİZİ KÖMÜRLÜĞE İNDİRİYOR'

TBB Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve Prof. Dr. Süheyl Batum, Mersin'de, Yenişehir Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda vatandaşlarla buluştu. Burada konuşan Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, anayasa değişikliğinin yetersiz olduğunu ifade ederek, 'Bir anayasa değişikliğine ihtiyaç var. Bu anayasa ile gitmez. Bu anayasa ile Meclis de, yargı da yürümüyor. Türkiye'nin birikimi bizi göklere taşımaya yetecekken, bu anayasa bizi kömürlüğe indiriyor. Anayasa değişikliğine ihtiyacımız yok mu diyenlere yok demeyin. İkna etmek için haklı olmak lazım. Evet çok ihtiyacımız var ama, değişiklik bizi göklere taşımalı. Bu kömürlüğü indiriyor' dedi.

'BAŞKAN, PARTİSİNİN GENEL BAŞKANI OLAMAZ'

Başkanlık sistemini Türkiye'de en iyi bilenlerden birisi olduğunu belirten Prof. Dr. Feyzioğlu, 'Şu an herkes başkanlık sisteminin püf noktasını bir cümlede öğrenecek. Başkanlık sisteminin demokratik olmasının vazgeçilmez bir ön şartı var. Başkan hiçbir şekilde partisinin genel başkanı olamaz. Eğer olursa, dünyada başkanlık sistemini bilen insana göre, sistem başkanlık sisteminden kontrolsüz tek adam sistemine geçiyor. Neden oturuyorum biliyor musunuz Çok gerildik. O kadar gerilecek birşey yok. Biz 16 Nisan halk oylamasını kazanıyoruz. Ben şu an bunun tadını çıkarıyorum. Biz kazanıyoruz ve ben 17'sini düşünüyorum' diye konuştu.

Prof. Dr. Süheyl Batum ise, 'Bu anayasa için biz, kesinlikle Atatürk Cumhuriyetini bir kişinin iki dudağı arasına bırakmayı kabul etmeyen Kuvayi Milliye ortada. Farkli siyasi partilerden, kadın erkek, genç yaşlı demeksizin inzanlar 16 Nisan'ı iple çekiyorlar çünkü millet olmanın, millet olarak kalmanın bir göstergesi 16 Nisan'da. Herkes bunu biliyor ve 16 Nisan'da hayır diyerek bu sonu olmayan yola girmeyi reddedecek' ifadelerini kullandı.

İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

DHA