Feyzioğlu: Davet etsinler küresel komployu Cumhurbaşkanımıza anlatayım

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, "Cumhurbaşkanlığının ya da devletin kapısını kimseye kapayamazlar. Davet etsinler, anayasanın arkasındaki küresel komployu Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Başbakana olduğu gibi açıklamaya hazırız" dedi.

Düzce Barosu tarafından Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde otelde düzenlenen konferansta konuşan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, 16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliği teklifi ile Türkiye'nin küresel kuklacıların alet çantası olmasının planlandığını söyledi. Feyzioğlu, "Şöyle bir cumhurbaşkanlığı kararnamesinin çıkmasına hiçbir engel yok; aşağıda isimleri yazılı olan şehirlerin polis, jandarma, eğitim ve maden faaliyetlerinin yerinden yönetim ilkesine göre düzenlenmesi ve işletilmesi için bir kamu tüzel kişiliği kurulmuştur. Tek bir imzayla böyle bir kararname çıkabilir. Anayasanın sayın cumhurbaşkanı için yazılmamış olduğunu söylüyorum. Şimdi söyleyeceğime dikkat buyurun. Bu anayasa, onlarca yıl görev yapması planlanan kimse onun için yazılmıştır. Çünkü iki dönem sınırı diye bir dönem yoktur, yalandır. Buyursunlar gelsinler, iki dönem sınırı vardırı ispatlasınlar" dedi.

Metin Feyzioğlu, yeni anayasanın Türkiye'yi Büyük Ortadoğu Projesi'nde eyaletlere bölüp onlarca yıl tek başına yönetmesi hayal edilen bir isim için planlandığını savunarak, şunları söyledi:

"Allah sağlık versin, herkes gibi Sayın Cumhurbaşkanı da fanidir. Fakat 30-40 yıllık bir cumhurbaşkanlığı görevinin önünü açmıştır. Anayasa değişikliği, bu 60'lı yaşlarındaki biri için yazılmış olamaz. Bu başkaları düşünülerek yazılmıştır. Eyalet adıyla bir kamu tüzel kişiliği, adı eyalet olmayan, içeriği eyalet olan bir kamu tüzel kişiliğinin varlığı, anayasada Türkiye'nin nereye taşınacağının işaretidir. Küresel kuklacıların hesabında Sayın Cumhurbaşkanımız yoktur. Allanacak, pullanacak arkasına büyük sermayeler konulacak. Ekonomik sıkıntıyla birlikte mevcut siyasi iktidarın mental yorgunluğu dikkate alınarak tüm bu zaaflardan yararlanıp, birisinin tek başına geçirilip 30-40 yıl bu anasayla yönetmesi ve Türkiye'nin küresel kuklacıların alet çantası olması planlanmıştır. Bu söylediklerimiz o kadar ciddi ki; bunları söyleyen birilerinin, en azından Sayın Cumhurbaşkanının davet edip 'dayanağın nedir' diye sorması gerekir. Böyle bir iddiayı ortaya koyuyorsak devlet adamlığı 'dayanağın nedir' diye sormayı gerektirir."

Cumhurbaşkanının kendisini davet etmesini isteyen Feyzioğlu, "Davet etsinler. Kapandığını söylediği kapı olsa olsa kendisinin evinin kapısı olabilir. Cumhurbaşkanlığının ya da devletin kapısını kimseye kapayamazlar. Davet etsinler, anayasanın arkasındaki küresel komployu Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Başbakana olduğu gibi açıklamaya hazırız. Çünkü bizim devlet insanlığımız, milliyetçiliğimiz ve vatan severliğimiz bunu emreder" dedi.

DHA