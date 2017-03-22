Feyzioğlu: Davet etsinler küresel komployu Cumhurbaşkanımıza anlatayım (2)

FEYZİOĞLU: 16NİSAN'DA SONUCUN HAYIR OLACAĞINI GÖRÜYORUM

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde otelde düzenlenen konferanstaki konuşmasının ardından Sakarya Barosu'nun Adapazarı'nda düzenlediği programa katıldı. Türkiye'nin her yerine gittiklerini kimisinin fısıltı ile, kimisinin gözleri ile kimisinin ise gözleriyle cevap verdiğini belirterek, "Ben 16 Nisan'ın sonucunun hayır olacağını görüyorum" dedi.

Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Sakarya Baro Başkanı Zafer Kazan, baro yönetimi, avukatlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. 16 Nisan'da sonucunun 'Hayır' olacağını gördüğünü belirten Feyzioğlu, "Milletçe sahaya, Kuvayi Milliye ruhuyla, Çanakkale ruhuyla indiğimize göre 16 Nisan akşamının kazananı Türk milleti olacak. Bunu sağlamak, şimdi hep birlikte çalışmamıza bağlı. Ben 16 Nisan akşamında hayır mı, evet mi noktasında değilim, onu konuşmuyorum. Türkiye'nin her yerine gittik, sokak sokak, kasaba kasaba geziyoruz. İnsanların gözünün içine bakıyoruz, onlar da bakıyor. Kimi yüksek sesle, kimi etraf duymayacak şekilde fısıltıyla, kimi de en etkilisi de bu hiç konuşmadan gözleriyle veriyor cevabını. Ben 16 Nisan'ın sonucunun hayır olacağını görüyorum" dedi.

Yeni gelecek sistemde yargının en üst seviyedeki 13 ismi cumhurbaşkanının atayacağını kaydeden Feyzioğlu, "Bugün bize, yargı en üstündeki 13 kişinin neredeyse tamamı iktidar partisi genel başkanına bağlanırken 'Size ne, neden karışıyorsunuz' diyenler, bugünün iş takipçisi olmaya adaylardır, bize sözleri tamamen duygusaldır. Biz ise avukatlık yeminine sımsıkı bağlıyız. Ne hiçbir zaman efendimiz oldu, ne hiç bir zaman da köle kullandık" diye konuştu.

Feyzioğlu yapılacak olan sistem değişikliğinde başkanın bir partinin genel başkanı olmasının demokrasi dışı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"İki küçük kelime denivermiş, bu iki küçük kelime neye yol açmış Cumhurbaşkanı kim olursa en üstteki devlet memurundan, mesleğe sabah başlamış, yeni kaydı yapılmış devlet memuruna kadar hepsinin idari soruşturmasını yapar hale gelmiş, ne demek idari soruşturma İşten atar, sürer, para cezası verir, kınama verir. Yani tüm memurların karşısında sopa. Koskoca cumhurbaşkanı yani olmaz mı Hiçbir demokratik başkanlık sisteminde görülmediği şekilde parti genel başkanı. Meseleyi zaten tamamen demokrasi dışına çıkaran parti genel başkanı oluşu."

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)

DHA