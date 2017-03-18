Feyzioğlu: Terörist tabutu taşıdı iftirası atıyorlar

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin cenaze törenine katıldığı için sosyal medyada 'terörist tabutu taşıdı' diyerek kendisine iftira atıldığını söyledi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve Anayasa Hukuku Profesörü Süheyl Batum, Adana'da Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz' konulu toplantıya katıldı. Metin Feyzioğlu ile Süheyl Batum salondaki katılımcıları gösteren öz çekim yapıp, sosyal medya hesabından paylaştı. Anayasa değişikliğiyle ilgili Türkiye'yi dolaştığını belirten Feyzioğlu, ekibini de sahneye davet ederek tanıttı. Bu sırada ekibindeki bazı kişilerin bekar olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, gülerek "Ben görevimi yaptım arkadaşlar" deyince salondakiler uzun süre alkışladı. Genç bir kadın görevli de Feyzioğlu'na sahnede eşlik ederek konuşmasını işitme engelliler için işaret diliyle çevirdi.

'ŞEREFSİZ İFTİRACILAR'

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi öldürüldükten sonra cenaze törenine katıldığını hatırlatan Metin Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Cenaze törenine gittiğimde Başbakan aradı. Suikast ihbarı yapıldığını söyledi. Polisler de 'Suikasta uğrama ihtimaliniz çok yüksek' diye uyarılarda bulundu. Buna karşın cenaze törenine katılacağımı söyledim. Can güvenlikleri nedeniyle korumayla ilgili 12 polisin cenaze törenine katılmasına izin vermedim. Bu konuyla ilgili yazdığım yazı Diyarbakır Valiliği'nin arşivinde bulunuyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı, kahpece öldürülen bir baro başkanının cenazesine katılmayacaksa ölsün daha iyi zaten. Şerefsizler, Diyarbakır Barosu'nun 60 yıllık flamasını PKK bayrağı olduğunu iddia edecek kadar küçüldüler. Başkanımızın tabutunun üstünde biz taşırken Diyarbakır Barosu'nun flaması vardı. Sonra maalesef cenaze namazının kılınacağı yere doğru giderken telefonumuza bölücü örgütün kimlik kontrolü yaptığı bilgisi geldi. Biz 30 başkanla birlikte otobüsü durdurduk ve 'Üzerimize terörist eli değdirmeyiz' diyerek otobüsten inip havaalanına gittik. Beni ve arkadaşlarımı bölücü terör örgütünün yanında yer almakla, sırf şu halk oylaması sebebiyle suçlamaya kalkan devlet yöneticileri Diyarbakır'ın göbeğinde meydanda bölücü terör örgütünün kimlik kontrolü yapmak kadar nasıl cesaret bulduğunu bu millete anlatmak ve hesabını vermek zorundadır."

DHA