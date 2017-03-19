Feyzioğlu: Yeni sistemin Türkiye'ye sultanlık rejimi getirdiğini söylüyoruz (2)

HATAY KARIŞTIRILMAK İSTENİYOR

Mersin'deki katıldığı toplantının ardından Hatay'ın İskenderun İlçesi'ne geçen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve Prof. Dr. Süheyl Batum, Atatürkçü Düşünce Derneği İskenderun Şubesi'nin düzenlediği konferansa katıldı. Feyzioğlu ve Batum'un bir binanın 6'ncı katındaki Yelken Düğün Salonu'ndaki konferansa çıkmak için bindiği asansör arıza verdi. Yaklaşık 5 dakika asansörde mahsur kalan Feyzioğlu ve Batum daha sonra konferansın düzenleneceği salona yürüyerek çıktı.

Burada konuşan Feyzioğlu, Hatay'ın karıştırılmak istendiğini öne sürdü. Feyzioğlu şöyle konuştu:

"Hatay meselesinin, Kıbrıs'la ve Ermenistan'la ve Türkiye'nin güneyinden açılmak istenen küresel kuklacı koridoruyla birlikte düşünülmesi lazımdır. Karpaz Burnu, İskenderun'a giren bir uçak gemisidir. Dünyanın en büyük uçak gemisidir. En güvenilir uçak gemisidir. Karpaz Burnu, Cenevre'de yürüyen müzakerelerde, Rum olmazsa olmaz diye masaya koymuş, Karpaz benim olacak demiştir. Gerekçesi de Karpaz da üç beş kişinin gidip geldiği dört tane kilisedir. Karpaz burnu Rum'a verildiğinde, güneyden açılan emperyalist güçlerin koridoru Akdeniz'e ulaştığında petrol güvenliği, ulaşım güvenliği sağlanabilir hale gelecektir. Bunun kuzeyden güvencesi ise hiç kuşkusuz İskenderun'un ve Hatay'ın maalesef karıştırılarak bir başka yapıya dönüştürülmesidir. Bu sebeple bölücü örgütler, yıkıcı örgütler ve dünya da Türkiye'yi karıştırmak isteyen bütün istihbarat örgütleri Antakya'da fazla mesai içindedir. Hatay her mezhepten, her inançtan insanın huzur içinde, mutluluk içinde yaşadığı bir şehirken, aslında zorlanarak bir saatli bombaya dönüştürülmek istenmektedir."

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay),(DHA)

DHA