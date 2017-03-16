Feyzioğlu'ndan Cumhurbaşkanı'na: O kapı 80 milyona açıktır (2)

'HABUR'DA ÇADIR MAHKEMESİNİ BİZ KURMADIK'

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ve Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Çorum Barosu'nun ev sahipliğinde Anitta Otel’de düzenlenen 'Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz' adlı konferansa katıldı. Konferansta konuşan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, "15 Temmuz darbeci teröristlerinin bizim bu anayasa değişikliğiyle ilgili kampanyamıza destek verdiğini söyleyenlere sükunetle vereceğimiz cevap şudur, ‘15 Temmuz darbecilerini sizin destek verdiğiniz kumpas davaları oraya getirdi, biz getirmedik’ diyeceğiz. O savcı kılıklı teröristin altına zırhlı aracı biz çekmedik. Habur’da çadır mahkemesini biz kurmadık. O çadır mahkemesinin içine hakim cübbesi giymiş ve önlerine gelen ‘pişman değiliz’ diye kafa tutan teröristleri ‘pişmansındır’ diyerek geçiren hakimleri de biz oraya getirmedik. Oslo’da, İmralı’da olmadık, pazarlıklara da biz girmedik. Şehirlerimiz tuzaklanırken, yer altlarına patlayıcılar yerleştirilirken bunları görmezden gelen de biz değiliz. Bölücü terör örgütü liderine İmralı’dan bir mektup yazdırıp onu 21 Mart 2013’te barış mektubu diye okutan da biz değiliz. O mektubun evrensel adı da Büyük Ortadoğu Projesi'dir. Yerli adı da yeni Osmanlı olan projenin yol haritasını ilan ettiren de biz değiliz” diye konuştu.

'BAŞBAKAN YANILTILIYOR'

Hükümetin sürekli yeni anayasayla birlikte 'prangaları kıracağız” dediğini hatırlatan Feyzioğlu, yeni anayasayla birlikte başbakanlığın kaldırılacağını söyledi. Bu şartlarda tek pranganın Başbakan Binali Yıldırım olduğunu ifade eden Feyzioğlu, “Ben gerçekten Binali Yıldırım’ı çok severim, sayarım, özel hukukum vardır. Yanlışına yanlış derim ama insan olarak iyiliğine, yüreğine toz konsun istemem. Ama yanıltılıyor” şeklinde konuştu.

Yeni anayasadaki 123 ve 124. maddelerden bahseden Feyzioğlu, “Yeni anayasadaki 123 ve 124. maddeleri cumhurbaşkanına istediği yetkilerle, istediği görevle bir kamu tüzel kişiliği kurma yetkisi veriyor. Yani cumhurbaşkanı, Türkiye’nin şu bölgesinde, şu vilayetleri çerçeveleyen ve görevi şehir güvenliği ile eğitim olan bir kamu tüzel kişiliği kurdum derse buna hiçbir engel yok” ifadelerini kullandı.

Programda daha sonra MHP'den ihraç edilen Milletvekili Yusuf Halaçoğlu da bir konuşma yaptı. Halaçoğlu, yeni anayasayla birlikte değiştirilmesi planlanan maddeleri katılımcıların bilgisine sundu.

DHA