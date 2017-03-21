Fidan dağıtımında yumruklanınca kamyonun önüne yattı

KAYSERİ’de Orman Bölge Müdürlüğü’nün fidan dağıtımında çıkan izdihamda, görevlinin kendisine yumruk attığını söyleyen 57 yaşındaki Mustafa Taşömeroğlu, dağıtımın yapılan kamyonun önüne yatarak protestoda bulundu.

Orman Bölge Müdürlüğü Cumhuriyet Meydanı’nda 21 Mart Dünya Ormancılık Günü nedeniyle çam fidanı dağıttı. Ücretsiz dağıtılan çam fidanlarından alabilmek için uzun kuyruk oluşurken, çıkan izdihamda dağıtım yapılan kamyondaki 2 bin çam fidanı kapışıldı. Bu sırada bir görevlinin kendisine yumruk attığını söyleyen 57 yaşındaki Mustafa Taşömeroğlu, bunu protesto için kamyonun önüne yattı. Kamyonun alandan ayrılmasına engel olan Taşömeroğlu’na, yumruk atan kişinin oradaki fidan alan vatandaşlardan biri olduğu iletildi. Görevliler 2 fidan verdikleri Taşömeroğlu'nu güçlükle ikna edebildi.

DHA