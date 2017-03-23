Fidyecileri ele veren kamera görüntüleri basına dağıtıldı

İZMİR'in Buca İlçesi'nde, fidye çetesinin kaza sürü vererk otomobilde bulunan iki kişiyi kaçırdığı olayın araç kamerasına yansıyan görüntüleri basınla paylaşıldı. Kamera kayıtlarından yola çıkan jandarma, kaçırılan Ö.K. ve M.U.'yı operasyonla kurtarırken, fidye çetesinden de yakalanan 6 kişi tutuklandı. 1 kişinin adlı kontrol şartı ile serbest kaldığı fidye çetesinin elebaşı Mevlüt B. ile 3 kişinin daha arandığı belirtildi.

Olay, geçen 12 Mart'ta saat 17.30 sıralarında Menderes Caddesi Öğretmen Durağı Mevkii yakınlarında meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan Ö.K. ve M.U., kontrolsüz olarak yola çıkan otomobil ile çarpıştı. Kazanın ardından kontrolsüz yola çıkan otomobilden inen 4 kişi, Ö.K. ve M.U. ile tartışmaya başladı. Bu sırada hafif ticari araçtan inen tabancalı kişiler, Ö.K. ve M.U.'yu zorla araca bindirerek kaçırdı.

Terkedilmiş otomobili gören çevredekiler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, yaşanan olayın trafik kazası olduğunu ve çevre hastanelerde kazayla ilgili yaralılar olabileceği ihtimali üzerine çalışma başlattı. Herhangi bir yaralıya ulaşamayan jandarma, terkedilmiş otomobilde yaptığı incelemede otomobil kamerasını buldu. Kamera kayıtlarını inceleyen jandarma Ö.K. ve M.U.'nun kaçırıldığını belirledi.

KUYUMCUDAN FİDYE İSTEYECEKLERDİ

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kamera kayıtlarından saldırganların kimliğini belirledi. Ö.K. ve M.U.'nun kullandığı otomobilin plaka sorgusunu yapan jandarma, kaçırılanların yakını olan ismi açıklanmayan bir kuyumcuya ulaştı. Kuyumcunun ifadesini almak üzere evine giden jandarma, olayın fidye istemek amacıyla gerçekleştirildiğini saptadı. Aynı esnada fidyecilerin de anlaşmak üzere kuyumcunun evine geldiğini öğrenen jandarma, evin çevresinde önlem alarak gelen 2 fidyeciyi yakaladı. Yakalanan fidyeciler ve kamera kayıtlarından kimlikleri tespit edilen Mevlüt B., İ.B., E.B., A.Y.K., B.C.K., N.İ., Ş.K., K.B., A.Y., R.H. ve H.T.'nin Buca ve Gaziemir'deki adreslerine jandarma Komando timlerinin desteğiyle eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendi. Yapılan baskınlarda B.C.K., N.İ., Ş.K., K.B., A.Y., R.H. ve H.T. yakalandı. İfadeleri alınmak üzere karakola götürülen fidyecilerden alınan bilgiler doğrultusunda tekrar harekete geçen jandarma, Ö.K. ve M.U.'nun Karabağlar İlçesi'nin Tırazlı Mahallesi'ndeki dağ evinde tutulduğunu belirledi. Geçen 14 Mart'ta belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma, Ö.K. ve M.U.'yu kurtarırken, suç örgütünün lideri olduğu belirlenen Mevlüt B.'nin olayda kullanılan tabanca ve tüfekleri evde bırakarak kaçtığını belirledi. Jandarma tarafından yakalanan şüphelilerden B.C.K., N.İ., Ş.K., K.B., A.Y. ve R.H. işlemlerinin ardından geçen 14 Mart'ta sevk edildiği adliyede tutuklanırken, yaşı küçük olduğu belirlenen H.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarma suç örgütünün elebaşı olduğu belirlenen Mevlüt B. ile firari İ.B., E.B., A.Y.K.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA